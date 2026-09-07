Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail ve Yunanistan'a mesaj: Kimse hayale sürüklenmesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin güvenliğini ve geleceğini hedef alan girişimlere karşı net mesaj veren Erdoğan, “Kimse hayale sürüklenmesin. Bize dost olan kazanır, düşman olan ise kaybeder” dedi. Petrol fiyatlarındaki yükselişe de değinen Erdoğan, İran merkezli kriz ve Hürmüz Boğazı’ndaki sorunun küresel ekonomiyi zorladığını belirtti. Erdoğan ayrıca İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut için başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını, ilk kuranın ekim ayında çekileceğini duyurdu. Öte yandan "Yarısı Bizden" kampanyasının süresi ise 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldı.