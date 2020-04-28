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Son dakika: MSB: Mehmetçik taviz vermeden görevine devam ediyor

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28.04.2020
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. MSB tarafından yapılan açıklamada "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de görevli Mehmetçiğin iftarından görüntüler paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin İdlib kenti ve Telmalid köyünde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının iftar yaptığı anlardan görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor." ifadesi yer aldı.

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