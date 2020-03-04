Son dakika: MSB: İdlib’de 2 askerimiz şehit oldu | Video

Son dakika haberi… Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “İdlib’de 2 askerimiz şehit oldu. Rejimin açtığı ateşte 6 asker de yaralandı” açıklamasında bulundu. Öte yandan MSB, "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu. Rejimin açtığı ateşte 6 asker de yaralandı" açıklamasında bulundu. Öte yandan MSB, "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.



MSB'den yapılan açıklama şöyle;



"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI HİÇBİR ZAMAN YERDE BIRAKMADIK"



"Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.‬ Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.



"3138 REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLDÜ"

HarekAtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir."