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Son dakika: MSB duyurdu: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında kritik görüşme! Masada İdlib var

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Giriş: 16.09.2020 10:16
Güncelleme:16.09.2020 10:18
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak." denildi. Detayları A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetlerin İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek" denildi.

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