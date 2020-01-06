Son dakika: MİT’in yeni binası dualarla açıldı
Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.
Törende, MİT Başkanı Hakan Fidan tarafından Erdoğan'a "KALE" yerleşkesinin minyatürü hediye edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek "KALE"nin açılışını gerçekleştirdi.
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