Son dakika: MİT’in yeni binası dualarla açıldı

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni’nde hitap etti. Erdoğan, "Bu yeni bina ile MİT'in gücü daha da artmıştır" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor." şeklinde konuştu. Konuşmasında konuyu Libya ile yapılan anlaşmaya çeviren Erdoğan, "MİT, Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası MİT'in yeni binası Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yaptığı dua ile hizmete açıldı.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.





Törende, MİT Başkanı Hakan Fidan tarafından Erdoğan'a "KALE" yerleşkesinin minyatürü hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek "KALE"nin açılışını gerçekleştirdi.