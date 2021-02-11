Son dakika: MİT ve polisten ortak operasyon! Metropollere saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Başkanlığının ortak operasyonunda, metropol kentlerde eylem yapmak için hazırlık yapan 3 terörist yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Son dakika haberleri... Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Başkanlığının ortak operasyonunda, metropol kentlerde eylem yapmak için hazırlık yapan 3 terörist yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.