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Son dakika: Mısır'da aktivistler Muhammed Ali’nin çağrısıyla günlerdir sokakta! Mısırlı muhalif lider A Haber'de: Susmam için çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar

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Giriş: 05.10.2020 14:19
Güncelleme:05.10.2020 14:42
Son dakika haberi... Darbeci Sisi aleyhtarı Mısırlı iş insanı Muhammed Ali sosyal medya videoları ve kullandığı argümanlarla son 6 yıldır neredeyse hiç kapsamlı gösteri düzenlenmeyen ülkede insanları sokağa çıkarmada etkili oldu. Yoğun gösteriler neden duruldu? Darbeci yönetimin baskıları mı yoksa Mısır halkında bir kabullenme mi oluştu? Tüm dünyanın dikkatini çeken ve İspanya’da sürgünde yaşayan Muhammed Ali, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ali, “Susmam için çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar” ifadelerini kullanarak "Ben devam edeceğim asla durmayacağım Mısır için. Ben sadece Başkan Erdoğan’dan şunu rica ediyorum çocuklarımı korusun yeter" dedi. Son dakika haberi... Darbeci Sisi aleyhtarı Mısırlı iş insanı Muhammed Ali sosyal medya videoları ve kullandığı argümanlarla son 6 yıldır neredeyse hiç kapsamlı gösteri düzenlenmeyen ülkede insanları sokağa çıkarmada etkili oldu. Yoğun gösteriler neden duruldu? Darbeci yönetimin baskıları mı yoksa Mısır halkında bir kabullenme mi oluştu? Tüm dünyanın dikkatini çeken ve İspanya’da sürgünde yaşayan Muhammed Ali, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ali, “Susmam için çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar” ifadelerini kullanarak "Ben devam edeceğim asla durmayacağım Mısır için. Ben sadece Başkan Erdoğan’dan şunu rica ediyorum çocuklarımı korusun yeter" dedi.

Darbeci Sisi aleyhtarı Mısırlı iş insanı Muhammed Ali sosyal medya videoları ve kullandığı argümanlarla son 6 yıldır neredeyse hiç kapsamlı gösteri düzenlenmeyen ülkede insanları sokağa çıkarmada etkili oldu. Yoğun gösteriler neden duruldu? Darbeci yönetimin baskıları mı yoksa Mısır halkında bir kabullenme mi oluştu? Tüm dünyanın dikkatini çeken ve İspanya'da sürgünde yaşayan Muhammed Ali, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ali, "Susmam için çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar" ifadelerini kullanarak "Ben devam edeceğim asla durmayacağım Mısır için. Ben sadece Başkan Erdoğan'dan şunu rica ediyorum çocuklarımı korusun yeter" dedi.

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