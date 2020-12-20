Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı operasyondan yeni görüntüleri paylaştı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde operasyonlarını sürdüren Mehmetçiğe ait yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videodaki mesaj ise dikkat çekti.

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde zorlu doğa koşullarına rağmen terörle mücadelesini sürdüyor.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yürütülen operasyonlara ait yeni görüntüler yayınladı.

83 MİLYONUN DUALARINDAKİ KAHRAMANLAR

Bakanlık yayınladığı videoda bir mesaj paylaştı, Mesajda; "Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki Kahramanlar da sizlersiniz... Irak kuzeyindeki Hakurk'ta fedakârca görev yapan Kahramanlarımıza selam olsun!" ifadeleri kullanıldı.