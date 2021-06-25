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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: Kimse aklımızla alay etmesin

A Haber
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Giriş: 25.06.2021 10:32
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK ve YPG arasında bir fark yok. Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortada iken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile iş birliği yapmaları, onlara silah, sağlamaları kabul edilemez." dedi. Detayları A Haber muhabiri Sercan Erduran aktardı.
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