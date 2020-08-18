Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: İzin verilmeyecek

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir." ifadelerini kullandı.