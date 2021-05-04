Son dakika: MHP'den 100 maddelik anayasa çalışması! Canlı yayında değerlendirdi

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. MHP anayasa yazımını tamamlamıştır ve 100 maddelik bir öneri hazırlamıştır." dedi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Muhalefet partilerinin anayasaya çalışmalarına destek verme çabası yok. Önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılabilir" dedi.

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