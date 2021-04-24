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Son dakika | Metina sonrası hedef Kandil ve Sincar! A Haber canlı yayınında flaş açıklama

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2021 17:58
Güncelleme:24.04.2021 18:23
Irak'ın kuzeyindeki PKK terör örgütüne ait hedefler yerler bir edildi. Peki Metina bölgesine yönelik düzenlenen harekat neden önemli? Bu harekattan sonraki hedef Kandil ve Sincar mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında anlattı.

Metina'dan sonraki hedegf neresi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında anlattı.

Mehmetçik havadan ve karadan yönettiği operasyonla terör hedeflerini yerle bir ediyor. Metina bölgesinin sıkıntılı bir bölge olduğuna dikkat çeken Başbuğ, bu harekat sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede kalıcı bir üs kuracağı ve ardından Gara, Kandil ve Sincar'a yönelik operasyonların başlayacağını söyledi. Erbil yönetimiyle yapılan istişareler sonrası Suriye'de Mehmetçik tarafından kurulmak istenen güvenlik duvarının bu harekatla Irak'ın kuzeyinde kurulduğunu belirtti.

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