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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan büyüme açıklaması

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Giriş: 02.08.2022 16:10
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan son dakika büyüme açıklaması geldi. Kavcıoğlu, "Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilemiştir. Birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir." dedi. Kavcıoğlu, büyümenin bileşenlerine bakıldığında, net ihracatın büyümeye son 5 çeyrek boyunca arka arkaya pozitif katkı sağladığını vurguladı.
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