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Son dakika | Meral Akşener'in Adana ziyaretinde yeni tiyatro! 'Para etmiyor' diyerek döktüğü soğanları Akşener gidince tek tek geri topladı

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Giriş: 15.06.2021 16:05
Güncelleme:15.06.2021 16:10
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana’nın Ceyhan ilçesi ziyaretinde yeni bir tiyatro adım adım böyle oynandı. Akşener'in ziyareti sırasında çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener’in önüne döktü. Çiftçi daha sonra Meral Akşener bölgeden ayrılınca soğanları geri yerden topladı. Daha önce de esnaftan olumsuz yanıt alamayınca Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarında görevli biri esnaf gibi çıkartılmıştı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener tarlada çiftçileri ziyaret etti. Bölgede çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi, bir çuval soğanı para etmediği gerekçesiyle Meral Akşener'in önüne döktü. İsmi öğrenilemeyen kişi soğanları döktükten sonra, Meral Akşener'e "para yapmıyor" diye bağırıp isyan etti.

Akşener daha sonra bölgeden ayrıldıktan sonra çiftçi para etmediği gerekçesiyle döktüğü soğanları geri yerden topladı.

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Meral Akşener'in Adana ziyaretinde yeni tiyatro!
Meral Akşener'in Adana ziyaretinde yeni tiyatro!
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