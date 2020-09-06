Son dakika: Mehmetçik 400 PKK'lı teröristin peşinde! A Haber operasyon bölgesinde...

Son dakika haberi... Mehmetçik bölgede tespit edilen yaklaşık 400 PKK'lı terörist için harekete geçti. Mardin'in Savur ilçe kırsalında başlattığı Yıldırım-8 Savur Operasyonu ile ilgili sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı. Yılmaz, operasyona 1.831 personel 122 operasyonel timin destek verdiğini ifade etti. Operasyonda yerli ve milli silahların kullanıldığına dikkat çeken Yılmaz, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi. İşte operasyon bölgesinden sıcak görüntüler.

Son dakika haberi... Mehmetçik bölgede tespit edilen yaklaşık 400 PKK'lı terörist için harekete geçti. Mardin'in Savur ilçe kırsalında başlattığı Yıldırım-8 Savur Operasyonu ile ilgili sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.

Yılmaz, operasyona 1.831 personel 122 operasyonel timin destek verdiğini ifade etti.

Operasyonda yerli ve milli silahların kullanıldığına dikkat çeken Yılmaz, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi. İşte operasyon bölgesinden sıcak görüntüler.