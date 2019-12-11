Son dakika... Meclis'te tansiyon yükseldi! CHP'li vekiller AK Partili vekillerin üzerine yürüdü |Video

Son dakika haberi... Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Meclis'te tansiyonu yükselten olayın sebebi ise CHP'li vekillerin tank palet fabrikası hakkındaki asılsız iddialarıydı. CHP'li vekiller Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili 'hesap soracağız' sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Sizden korkmuyoruz. Komik duruma düşüyorsunuz. Tank palet fabrikasını eğer Koç (grubu) alsaydı ağzınızı açmayacaktınız!" sözleri üzerine bazı CHP'li milletvekilleri AK Partili vekillerin üzerine yürüdü. Olayın detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında anlattı.