15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

Son dakika: Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2022 09:22
Son dakika haberi... Maske zorunluluğu kalkacak mı? Birçok ülkede kaldırılan maske zorunluluğunun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya değerlendirmiş olacak." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Kaldırımlar scooter parkına döndü!
Kaldırımlar scooter parkına döndü!
Akşener’in ‘Medeni Bilgiler’ vaadi!
Akşener’in ‘Medeni Bilgiler’ vaadi!
Anadolu’da zirai don tehlikesi!
Anadolu'da zirai don tehlikesi!
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara’nın gündeminde ne var?
İBB zabıtalarından Taksim’de zorbalık
İBB zabıtalarından Taksim'de zorbalık
6’lı masa dağılıyor mu?
6'lı masa dağılıyor mu?
Millet İttifakından yeni bir ittifak mı doğuyor?
Millet İttifakından yeni bir ittifak mı doğuyor?
Başkan Erdoğan’dan iftar sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan iftar sonrası önemli açıklamalar
Soylu’dan HDP’li Güzel açıklaması
Soylu'dan HDP'li Güzel açıklaması
Üçüncü ittifak mı kurulacak?
Üçüncü ittifak mı kurulacak?
Görüşmenin perde arkası
Görüşmenin perde arkası
Daha Fazla Video Göster