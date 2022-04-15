Son dakika: Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Maske zorunluluğu kalkacak mı? Birçok ülkede kaldırılan maske zorunluluğunun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya değerlendirmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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