Son dakika: Manisa'da şiddetli deprem? İzmir'de deprem mi oldu? |Video izle

Son dakika haberine göre; AFAD, Manisa'nın merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından vatandaşlar sosyal medyada "Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? İzmir'de deprem oldu mu? sorularına yanıt aramaya başladı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe Manisa'daki depremin İzmir'de de hissedildiği ifade etti ve son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.