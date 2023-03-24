Son dakika! Malatya'da 5 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan var mı?.

Son dakika haberleri... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Caddesi'nde 5 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında 1 kişinin olduğu iddia edildi. A Haber muhabiri Barış türel, bölgeden aktardığı bilgilerde ekiplerin ısı taraması sonucu kimseye rastlamadığını anlattı.

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