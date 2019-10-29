29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.10.2019

Son dakika: Lübnan Başbakanı Hariri istifa edeceğini açıkladı |Video

Son dakika haberi... Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinde 13 gündür devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakan Hariri, Lübnan'da 13 günden beri devam eden hükümet karşıtı protestoları sona erdirecek çözüm yolları için istişare görüşmelerini aralıksız sürdürüyordu. Detayları A Haber Dış Haberleri Felemez Doğan detayları canlı yayında aktardı.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinde 13 gündür devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, , Lübnan'da 13 günden beri devam eden hükümet karşıtı protestoları sona erdirecek çözüm yolları için istişare görüşmelerini aralıksız sürdürüyordu.

HİZBULLAH VE EMEL HAREKETİ YANLILARI GÖSTERİCİLERE SALDIRDI

Bu arada Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlattığı hükümet karşıtı protestolarına devam ediyor.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut'un doğusu ile batısını ayıran köprü gösteri noktasında toplanan göstericilere saldırdı.

OLAYLARIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

İki taraf arasında çıkan arbede de bir gösterici yaralanırken, güvenlik güçleri araya girerek olayların büyümesini engelledi. Lübnan'da Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bir reform paketini Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı.

Hariri, 2020 bütçesinin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı. Meydanları dolduran büyük kalabalıklar ise hükümetin söz konusu reform paketine rağmen eylemlerini sona erdirmemişti.

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hariri'den istifa kararı
Hariri'den istifa kararı
İnce'den canlı yayında flaş açıklama: Bana selam vereni...
İnce'den canlı yayında flaş açıklama: Bana selam vereni...
Bakanlık o görüntüleri ilk kez paylaştı
Bakanlık o görüntüleri ilk kez paylaştı
Şehit Teğmen Ablak için cenaze töreni
Şehit Teğmen Ablak için cenaze töreni
İBB'den vatandaşın tepkisini çeken karar!
İBB'den vatandaşın tepkisini çeken karar!
Şehit cenazesinde CHP'li vekilden büyük ayıp
Şehit cenazesinde CHP'li vekilden büyük ayıp
Tel Abyad hastanesi hasta kabulüne başladı
Tel Abyad hastanesi hasta kabulüne başladı
Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti
Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti
İstanbul'da 29 Ekim coşkusu
İstanbul'da 29 Ekim coşkusu
İstanbul'u kana bulayacaklardı! Yakalandılar
İstanbul'u kana bulayacaklardı! Yakalandılar
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Restorasyonu tamamlanan tarihi köprü trafiğe açıldı
Restorasyonu tamamlanan tarihi köprü trafiğe açıldı
Daha Fazla Video Göster