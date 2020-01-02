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02.01.2020

Son dakika: Libya tezkeresi TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Tezkere üzerine yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Elektronik yöntemle yapılan oylama sonucu tezkere, 184'e karşı 325 oyla kabul edildi. Toplamda 509 milletvekili oy kullandı.

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