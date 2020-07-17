Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamın Kurban Bayramı'ndan sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna yanıt verdi.

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının canlı yayında soruların yanıtlayan Başkan Erdoğan, Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı (kısıtlaması) olacak mı? sorusuna yanıt verdi. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı" ifadelerini kullandı.