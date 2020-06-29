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Son dakika: Küçükçekmece Gölü’nde toplu balık ölümlerinin nedeni ne? Çevre Bakanlığı incelemelere başladı |Video

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Giriş: 29.06.2020 10:28
Güncelleme:29.06.2020 10:28
Son dakika haberi... Küçükçekmece Gölü’nde toplu balık ölümlerinin nedeni ne? Kirliliğe arıtma tesisi mi sebep oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede incelemelere başladı. A Haber ekipleri canlı yayında son gelişmeleri aktardı

Son dakika haberi... Küçükçekmece Gölü'nde toplu balık ölümlerinin nedeni ne? Kirliliğe arıtma tesisi mi sebep oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede incelemelere başladı. A Haber ekipleri canlı yayında son gelişmeleri aktardı

Küçükçekmece Gölünü kaderine terk eden CHPli İBBye tepki: Marmarayı da yok eder KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜ KADERİNE TERK EDEN CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ: MARMARA'YI DA YOK EDER
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Son dakika: İstanbul Küçükçekmece Gölünde toplu balık ölümleri! Binlerce balık kıyıya vurdu |Video SON DAKİKA: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ! BİNLERCE BALIK KIYIYA VURDU |VİDEO
İstanbulda korkutan görüntü! Vatandaş isyan etti: Küçükçekmece Gölümüz ölüyor | VİDEO İSTANBUL'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜ! VATANDAŞ İSYAN ETTİ: KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜMÜZ ÖLÜYOR | VİDEO
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleri hakkında açıklama ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

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