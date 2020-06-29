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Son dakika: Küçükçekmece Gölü’nde toplu balık ölümlerinin nedeni ne? Çevre Bakanlığı incelemelere başladı |Video
Son dakika haberi... Küçükçekmece Gölü’nde toplu balık ölümlerinin nedeni ne? Kirliliğe arıtma tesisi mi sebep oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede incelemelere başladı. A Haber ekipleri canlı yayında son gelişmeleri aktardı
Son dakika haberi... Küçükçekmece Gölü'nde toplu balık ölümlerinin nedeni ne? Kirliliğe arıtma tesisi mi sebep oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede incelemelere başladı. A Haber ekipleri canlı yayında son gelişmeleri aktardı