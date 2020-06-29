Son dakika haberi... Küçükçekmece Gölü’nde toplu balık ölümlerinin nedeni ne? Kirliliğe arıtma tesisi mi sebep oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede incelemelere başladı. A Haber ekipleri canlı yayında son gelişmeleri aktardı

Son dakika haberi... Küçükçekmece Gölü'nde toplu balık ölümlerinin nedeni ne? Kirliliğe arıtma tesisi mi sebep oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede incelemelere başladı. A Haber ekipleri canlı yayında son gelişmeleri aktardı