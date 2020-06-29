29 Haziran 2020, Pazartesi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri hakkında açıklama

'ndeki balık ve yengeç ölümleri üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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BAKANLIKTAN BALIK ÖLÜMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'ndeki üzerine İl Müdürlüğü ekiplerinin gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler aldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SEBEP OLANLARLA İLGİLİ YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK"

"Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır."

BALIK VE YENGEÇLER ÖLMÜŞTÜ

Küçükçekmece Gölü'nde bugün henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurmuştu.

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