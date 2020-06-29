Küçükçekmece Gölü'nü kaderine terk eden CHP'li İBB'ye tepki: Marmara'yı da yok eder

CHP'li İBB Haliç'te olduğu gibi Küçükçekmece Gölü'nü de kaderine terk etti. Çok geçmeden Küçükçekmece Gölü'nde toplu balık ölümleri görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.