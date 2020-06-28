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Küçükçekmece Gölü'ndeki rezaleti paylaştı: İBB'nin bir cevabı yok mu?

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Giriş: 28.06.2020 22:31
İstanbul’daki deniz ve göller kirlilik alarmı vermeye başladı. Haliç’ten sonra şimdi de Küçükçekmece Gölü’nden şaşırtıcı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Küçükçekmece Gölü’ndeki balık ölümleri ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin neden bir açıklama yapmadığını sordu.
Küçükçekmece Gölü'ndeki rezaleti paylaştı: İBB'nin bir cevabı yok mu?
Küçükçekmece Gölü'ndeki rezaleti paylaştı: İBB'nin bir cevabı yok mu?
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