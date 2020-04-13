Son dakika: Çin'den getirilmişti! Koronavirüste mucize ilaç işe yaradı mı? |Video

Koronavirüsle mücadele için Çin'de getirilen mucize ilaç işe yaradı. Yoğun bakım gören ve entübe hasta sayısı ilk kez yüzde 3,5 oranında düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,“Çin'den getirdiğimiz ilacı erken dönemde kullanıp, yoğun bakıma geçişi azalttık” ifadelerini kullandığı ilaçla ilgili son gelişmeleri Doç. Dr. Alper Şener canlı yayında yorumladı. "Bu ilacın kullanılması ve uygulanması aşamasında sahada uygulamalara baktığımız işe yaradığı görülüyor" diyen Şener, "Dünya bu ilacı hastaların yoğun bakım aşamasında kullandığını bizim ise yoğun bakıma girmeden kullandığımız için iyileşme sürecini kısalttığı katkısını gördük. Bu diğer ülkelere örnek olacak" dedi.

Ko