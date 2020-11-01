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Son dakika: Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti! Ekrem Kızıltaş: Türk siyasetinin önde gelen parlak isimlerinden biriydi

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Giriş: 01.11.2020 08:56
Güncelleme:01.11.2020 09:11
Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, "Türk siyasetinin önde gelen parlak isimlerinden biriydi." dedi.

Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, "Türk siyasetinin önde gelen parlak isimlerinden biriydi." dedi.

Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, "Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Burhan Kuzu Türk siyasetinin önde gelen parlak isimlerinden biriydi. Çeşitli şekillerde kamuoyu tarafından yakından tanınan bir isimdi. Sürekli olarak gülümseyen bir takım meseleleri gündeme getirirken bağırıp çağırarak değil de biraz espritüel bir tarzda konuşan ve sıcak bir isim olarak hatırlanacak herhalde. Önemli görevlerde de bulunan bir isimdi." ifadelerini kullandı.

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