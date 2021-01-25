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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber'de uyardı: Üçüncü dalgayı yaşıyorlar

A Haber
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Giriş: 25.01.2021 14:20
Güncelleme:25.01.2021 14:30
10 milyon aşının ilk partisi 6,5 milyon aşı İstanbul'a getirildi. Peki aşılama takviminde sıra kimde, ne zaman yapılacak? Aşı hangi sırayla yapılacak?Aşılama koronavirüsün yayılmasını nasıl etkiler? Restoran ve kafelere yönelik kısıtlamalar gevşetilmeli mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber'de yanıtladı.

10 milyon aşının ilk partisi 6,5 milyon aşı İstanbul'a getirildi. Peki aşılama takviminde sıra kimde, ne zaman yapılacak? Aşı hangi sırayla yapılacak?Aşılama koronavirüsün yayılmasını nasıl etkiler? Restoran ve kafelere yönelik kısıtlamalar gevşetilmeli mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber'de yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Alınan tedbirler sonuçlarını gösterdi. Vaka sayısı 5-6 binlere kadar indi. Aşılama çalışmaları ülkemizde çok başarılı bir şekilde devam etmekte. Özellikle bir haftalık bir geçmişi olmasına rağmen 1 milyon 278 bin gibi kişiye aşı uygulanması birçok ülkenin başarabileceği bir şey değil. Aşılama konusunda gerçekten çok iyi bir lojistik ve uygulama imkanlarımız var.

"ÜÇÜNCÜ DALGAYI YAŞIYORLAR"

Dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde yeni varyant çok hızlı yayılmakta. Üçüncü dalgayı yaşıyorlar. Bizim ülkemizde de tespit edildi fakat yayılmadı. Şu ana kadar kısıtlılık kararlarıyla başarılı bir şekilde gelindi.

Son dakika: Restoranlar açılacak mı? Aşı planlaması nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: RESTORANLAR AÇILACAK MI? AŞI PLANLAMASI NASIL OLACAK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. PINAR OKYAY A HABER'DE YANITLADI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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