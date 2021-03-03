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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu normalleşme sonrası ilk kez toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

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Giriş: 03.03.2021 08:28
Güncelleme:03.03.2021 09:01
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

Gözler o saatte! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor GÖZLER O SAATTE! KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANIYOR
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Bilim Kurulu toplanıyor
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