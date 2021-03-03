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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu normalleşme sonrası ilk kez toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.