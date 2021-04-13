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Son dakika: Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu merak edilen soruyu yanıtladı
Son dakika haberine göre Ramazan'da oruç tutacak olan vatandaşlar, koronavirüs aşısının oruç üzerindeki etkisini merak ediyordu. Din İşleri Yüksek Kurulubinlerce kişinin sorduğu "Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?" sorusuna yazılı açıklama ile yanıt verdi. İşte, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun oruçlu iken aşı olmak konusundaki açıklaması...