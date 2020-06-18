Son dakika: Komandolar Haftanin'de! Terör örgütünün tuzakladığı patlayıcılar böyle etkisiz hale getiriliyor |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren komandoların, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ettikleri kaydedildi.

Paylaşımdaki videoda, komandoların, teröristlerin mayın ile EYP'leri nasıl tuzakladıklarını anlattıkları ve bunların imha edildiği görüntüler de yer aldı.