14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA! Kilis'te 4 katlı bir bina çöktü! AFAD ekipleri bölgede

SON DAKİKA! Kilis'te 4 katlı bir bina çöktü! AFAD ekipleri bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2023 16:10
Son dakika haberine göre Kilis’te Şehit Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokak'ta ağır hasarlı 4 katlı boş bir bina çöktü. AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber’de değerlendirdiler: FETÖ’den icazet alıp...
A Haber'de değerlendirdiler: FETÖ’den icazet alıp...
İşte orijinal oy pusulası
İşte orijinal oy pusulası
HDP’nin adı değişti terörle bağı değişmedi
HDP'nin adı değişti terörle bağı değişmedi
İşte 600 Evler Sitesi’nin bilirkişi raporu!
İşte 600 Evler Sitesi'nin bilirkişi raporu!
4 katlı bir bina çöktü!
4 katlı bir bina çöktü!
Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti
Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti
Turizme ara tatil ve bayram dopingi!
Turizme ara tatil ve bayram dopingi!
Akran zorbalığı nasıl önlenecek?
Akran zorbalığı nasıl önlenecek?
Defne Hastanesi için geri sayım!
Defne Hastanesi için geri sayım!
BBP seçim beyannamesini açıklıyor
BBP seçim beyannamesini açıklıyor
Kılıçdaroğlu’nun özel jet merakı
Kılıçdaroğlu'nun özel jet merakı
İşte Karadeniz gazının ilk yakılacağı nokta
İşte Karadeniz gazının ilk yakılacağı nokta
Daha Fazla Video Göster