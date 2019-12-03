04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.12.2019

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz açıklaması

CHP'li milletvekilleri tarafından bile 15 Temmuz'un kanlı bir darbe girişimi olduğunu kabul edildi ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "kontrollü darbe" söyleminde ısrarcı. CHP lideri partisinin grup toplantısında; "Biz ne diyorduk? Kontrollü darbe diyorduk. Bütün belge ve bulgularla ispat ettik." dedi. Toplantının sonuna doğru ise Kılıçdaroğlu, terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş beraat ediyor. Başka bir davadan alelacele yargılayıp mahkum ediyorlar. Niçin? Hapiste kalsın diye" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu rahatsızlanan Demirtaş içinse, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a kürsüden destek vermekle yetinmeyip, partisinden 3 kişilik milletvekili heyetini Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etmesi için görevlendirdi.
Kemal Kılıçdaroğlundan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz açıklaması
Başkan Erdoğan, İngiltere başbakanlık ofisinde
Başkan Erdoğan, İngiltere başbakanlık ofisinde
Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda
Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda
Dörtlü Zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Dörtlü Zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Londra’da kritik Suriye zirvesi
Londra’da kritik Suriye zirvesi
18 yılda engelliler için neler yapıldı?
18 yılda engelliler için neler yapıldı?
İzlenme tehlikesi! Kişisel verilere dikkat...
"İzlenme tehlikesi! Kişisel verilere dikkat...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken Selahattin Demirtaş açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken Selahattin Demirtaş açıklaması
Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi seli
Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi seli
NATO'nun varlığı neden tartışılıyor?
NATO'nun varlığı neden tartışılıyor?
2018 PISA sonuçları açıklandı! Türkiye...
2018 PISA sonuçları açıklandı! Türkiye...
Çakar lamba gitti tepe lambası ortaya çıktı
"Çakar lamba" gitti tepe lambası ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster