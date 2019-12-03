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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Genel Başkanı şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak açıklamalarına devam ediyor. Terör örgütü ’dan gelen talimatlarla hareket eden ve özellikler 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu ’ın haksız yere hapiste yattığını savunan Kılıçdaroğlu yine Türkiye aleyhinde karalama kampanyası yaptı.

"Terör örgütü YPG bize niye saldırsın", "çukur kazan teröristlere arkadaş" ve "YPG'nin vatanını kurtarmak isteyen bir örgüt olarak gördükleri" yönünde açıklamalarla bulunan Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında 'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"DEMİRTAŞ HAKSIZ YERE HAPİSTE YATIYOR"

Kılıçdaroğlu "Seversiniz sevmezsiniz. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni Başkan yaptırmayacağız' demesi. İnsan haklarını, demokrasiyi, adaleti savunduk; hepimiz için savunduk. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Demirtaş, beraat ediyor, başka bir davadan hemen mahkum ediyorlar. Neden? Hapiste kalsın diye." İfadelerini kullandı.

9 seçim kaybeden ve parti içerisinde koltuğunu sağlama almak için her türlü operasyonu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sonra da çıkıp bu ülkede hukuk, adalet var diyorlar. Onu benim külahıma anlat. Kendisine geçmiş olsun dileklerini buradan iletiyoruz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken Selahattin Demirtaş açıklaması KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN TEPKİ ÇEKEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

TEPKİ YAĞDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş hakkındaki sözlerine sosyal medya tepki yağdı. Onlarca kişinin ölümünde parmağı olan Demirtaş'tan övgüyle bahsetmesi ve haksız yere tutuklandığını söylemesi "şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır" yorumları yapıldı.

Selahattin Demirtaş'ın iki yüzü SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN İKİ YÜZÜ

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