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Son dakika: Kabine toplantısından tam kapanma çıkar mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 26.04.2021 14:17
Güncelleme:26.04.2021 14:25
Son dakika haberi... Vaka sayıları yüzed 35 azaldı. Peki Tam kapanma olacak mı? Türkiye de tam kapanacak mı? Tam kapanma gelir mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, A Haber'de değerlendirdi. Şener, "Neredeyse yüzde 30’larda bir azalma oldu. Ama hala test pozitiflik oranı yüksek. Ölüm sayısı da ne yazık ki beklemedik düzeyde artıyor. Yoğun bakımdaki yatış oranı da yüksek görünüyor. Dolayısıyla ayın ikinci yarısı diyebileceğimiz bu periyotta da çok büyük ihtimalle aynı şekilde devam edilebilir ya da kapsamı genişletilebilir diye düşünüyorum ben. Bugünkü toplantı için bir gevşeme beklemiyorum." ifadelerini kullandı. Şener, Rus aşısının Türkiye'de üretilmeye başlanmasıyla 60 gün içinde Türkiye nüfusunun yüzde 50'sinin aşılanilir konuma geleceğini belirtti.
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