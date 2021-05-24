Son dakika: 'İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür' demişti! Soruşturmada flaş gelişme: Ümit Özdağ'ın bilgisine başvurulacak

Son dakika haberi... İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu hakkında Meral Akşener’e, “Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım” diyerek uyarıda bulunduğunu açıklamıştı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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