Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken herkesin gözü kulağı aşılarda. Bilim insanları ise "yüzyılın salgınları" arasına giren koronavirüsü ve geliştirilen aşıları tartışmaya devam ediyor. İtalya'nın en önemli hekimlerinden Roma'daki bulaşıcı hastalıklar kliniği Başhekimi Prof. Dr. Francesco Vaia konuya ilişkin A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel röportajı...

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken herkesin gözü kulağı aşılarda. Bilim insanları ise "yüzyılın salgınları" arasına giren koronavirüsü ve geliştirilen aşıları tartışmaya devam ediyor. Peki aşı virüsle mücadelede etkili olacak mı? İtalya'nın en önemli hekimlerinden Roma'daki bulaşıcı hastalıklar kliniği Başhekimi Prof. Dr. Francesco Vaia konuya ilişkin A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel röportajı...