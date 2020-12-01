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Son dakika: İşte sokağa çıkma kısıtlamasının detayları! Bakanlık 81 il valiliğine gönderdi

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Giriş: 01.12.2020 00:30
Güncelleme:01.12.2020 00:30
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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