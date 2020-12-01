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Son dakika: İşte sokağa çıkma kısıtlamasının detayları! Bakanlık 81 il valiliğine gönderdi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.