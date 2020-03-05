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Son dakika: İşte İdlib anlaşmasının maddeleri | Video
Türkiye ve Rusya arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da İdlib konusunda anlaşma sağlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı. Erdoğan ve Rusya kritik görüşmesinden ateşkes kararı çıktı. Başkan Erdoğan ve Putin'in açıklamalarının ardından kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Lavrov ateşkesin detaylarını açıkladı. İşte bu gece yürürlüğe girecek olan anlaşmanın maddeleri....
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