Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da bugün Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin137 kg kimyasal madde ele geçirildi. Bu Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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