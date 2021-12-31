31 Aralık 2021, Cuma
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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da bugün Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin137 kg kimyasal madde ele geçirildi. Bu Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.