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İstanbul'da kamu ve özel işletmeler dahil mesai saatleri değişiyor! Vali Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş: 14.09.2020 18:25
Güncelleme:14.09.2020 18:40
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da mesai saatlerinin düzenlenmesi için Valilik harekete geçti. 16 milyon kişinin yaşadığı megakent için 4 farklı zaman dilimi belirlenecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da bu konu ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İşte ayrıntılar...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Çatalca'da ayçiçeği hasadına katıldı. Vali Yerlikaya burada İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, "Büyük bir heyecanla, azimler çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız." dedi.

İstanbul'da mesai saatleri değişiyor
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