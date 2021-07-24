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İstanbul metrosunda korkutan patlama! Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu'nda hareketli dakikalar

İHA
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Giriş: 24.07.2021 18:00
Güncelleme:24.07.2021 18:01
Eyüpsultan’da bulunan Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu'nda sürücüsüz metroda klimadan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Olay sonrası vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, metro seferleri geçici olarak durduruldu. Görgü tanıkları o anları anlattı. Son dakika gelişmesinin ayrınıtıları haberimizde...

Olay bugün saat 16.30 sıralarında Eyüpsultan Veysel Karani- Akşemsettin Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattında sefer yapan sürücüsüz metroda seyir halindeyken klimadan kaynaklı ufak çaplı patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar metrodan tahliye edilirken, metro istasyonu girişi güvenlik şeridi ile kapatıldı.

METRODAKİ PATLAMA SONRAKİ İLK AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir - Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır - Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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