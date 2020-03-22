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Son dakika: İnfaz düzenlemesinde yeni detaylar! Ceza süreleri kısalıyor ev hapsi genişliyor |Peki af çıkacak mı? |Video
Hafta içerisinde konuyla ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düzenlemede çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.
65 YAŞ VE ÜZERİ MAHKUMLAR...
Üçüncü yargı düzenlemesi paketinin detaylarını A Haber canlı yayınında anlatan Levent Eke; 65 yaş ve üzeri için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve hamileler içinse 4 yıla kadar kalan cezaların evde çekilmesinin düzenleme içerisinde olacağını ifade etti.
Çankaya Köşkü'nde önceki gün yapılan koronavirüs zirvesinden hemen sonra Başkan Erdoğan'ın talimatı ile akşam saat 19.00'da "acil" bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldı. Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren toplantıya AK Parti Grup Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Bülent Turan, Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.
Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, 18 yıldır bir infaz düzenlemesi kararının alınamadığını anlatarak, "Bir infaz düzenlemesi yapıyoruz. Süreç bizi buraya getirdi" dedi. Koronavirüs dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılması tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, sürecin getirdiği zorunluluklara işaret etti. Erdoğan, "Bu bedeli bir kişinin affıyla da bin kişinin affıyla da ödeyemeyiz. O yüzden geniş tutulmalı. Bu işi bir an önce çözün" talimatını verdi.
TASLAK METİNDE YER ALAN DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?
17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı.
Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı:
- Terör suçları
- Örgütlü terör suçları,
- Kasten adam öldürme,
- Cinsel istismar,
- Kadına ve çocuğa şiddet,
- Soykırım suçları,
- İnsanlığa karşı işlenen suçlar,
- İnsan üzerinde deney suçu,
- Organ ve doku ticareti,
- Reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu,
- Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veyaköleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence...
- Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar."
- Düzenlemenin genişletilmesi talimatıyla birlikte sürecin nasıl bir şekil alacağı ve hangi tarihte yasalaşacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
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