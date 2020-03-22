Son dakika: İnfaz düzenlemesinde yeni detaylar! Ceza süreleri kısalıyor ev hapsi genişliyor |Peki af çıkacak mı? |Video

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine yeni infaz düzenlemesi için harekete geçildi. Düzenlemenin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 100 bin mahkumun tahliye olması öngörülüyor. Peki yeni infaz düzenlemesinde neler olacak? Ceza süreleri ne kadar kısalıyor? Peki, kamuoyunda af yasası olarak adlandırılan ceza infaz düzenlemesi neleri kapsıyor? Hangi suçlar bu kapsamın dışında tutulacak? Son dakika gelişmesinin detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında anlattı.

Hafta içerisinde konuyla ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düzenlemede çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

65 YAŞ VE ÜZERİ MAHKUMLAR...

Üçüncü yargı düzenlemesi paketinin detaylarını A Haber canlı yayınında anlatan Levent Eke; 65 yaş ve üzeri için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve hamileler içinse 4 yıla kadar kalan cezaların evde çekilmesinin düzenleme içerisinde olacağını ifade etti.

Çankaya Köşkü'nde önceki gün yapılan koronavirüs zirvesinden hemen sonra Başkan Erdoğan'ın talimatı ile akşam saat 19.00'da "acil" bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldı. Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren toplantıya AK Parti Grup Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Bülent Turan, Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.



Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, 18 yıldır bir infaz düzenlemesi kararının alınamadığını anlatarak, "Bir infaz düzenlemesi yapıyoruz. Süreç bizi buraya getirdi" dedi. Koronavirüs dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılması tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, sürecin getirdiği zorunluluklara işaret etti. Erdoğan, "Bu bedeli bir kişinin affıyla da bin kişinin affıyla da ödeyemeyiz. O yüzden geniş tutulmalı. Bu işi bir an önce çözün" talimatını verdi.



TASLAK METİNDE YER ALAN DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?



17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı.

Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı: