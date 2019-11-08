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08.11.2019
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan PKK elebaşı Murat Karayılan açıklaması: Karayılan'ı ölü yılan...
Son dakika haberi; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi hakkında konuştu. Soylu, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz." dedi.
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