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08.11.2019

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan PKK elebaşı Murat Karayılan açıklaması: Karayılan'ı ölü yılan...

Son dakika haberi; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi hakkında konuştu. Soylu, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz." dedi.

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