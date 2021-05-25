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Son dakika: HSK'ya 7 üye seçimi bugün TBMM'de

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Giriş: 25.05.2021 13:55
Güncelleme:25.05.2021 13:59
Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu’nun bugün en önemli gündemlerinden biri, HSK üye seçimi olacak. TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, 20 Mayıs’ta, 7 HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 50, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 42, öğretim üyesi kontenjanından 12 olmak üzere seçime giren 114 aday adayından, 21’ini aday olarak belirlemişti. Genel Kurul, Karma Komisyon tarafından belirlenen bu 21 aday arasından HSK’nın yeni üyelerini seçecek.
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