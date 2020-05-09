Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım.