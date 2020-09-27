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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ermenistan'a sert tepki: Can Azerbaycan'ın yanındayız

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Giriş: 27.09.2020 12:34
Güncelleme:27.09.2020 12:50
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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