Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Davos’ta flaş mesaj: Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi kapsamında bulunduğu İsviçre'de kritik mesajlar verdi. Bakan Albayrak, "Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var. Türkiye ekonomisi büyük bir değişimin başlangıcında" şeklinde konuştu.

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi kapsamında bulunduğu İsviçre'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var." dedi. "Bu yıl Davos'un ana gündem maddesi büyüme" diyen Albayrak, 2020 ertelenen yatırımların hayata geçtiği yıl olacak mesajını verdi. Öte yandan Albayrak, "Türkiye ekonomisi büyük bir değişimin başlangıcında" şeklinde konuştu.