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Son dakika: 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına vatandaşlardan yoğun ilgi! Bakanlık duyurdu: 5 günde 120 bin kişi başvurdu

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Giriş: 26.09.2020 13:25
Güncelleme:26.09.2020 13:26
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.
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